إلهام شاهين في زيارة للمعالم السياحية بلبنان

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام تواجدها في لبنان، وزيارة الأماكن السياحية هناك.

ونشرت إلهام شاهين، صور لها معلقة: «في كل زياره للبنان أحرص على زيارة أجمل المعالم السياحية».

حكاية ألفريدو لإلهام شاهين

وتنتظر إلهام شاهين، عرض حكاية ألفريدو للسيناريست عمرو محمود ياسين، التي أعلنها منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو مسلسله الجديد «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود.

وكتب قائلا: «بسم الله توكلنا على الله.. قريبًا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات.. عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج أحمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».