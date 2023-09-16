 أستاذ زراعة: القيادة السياسية مهتمة بالتوسع في الأراضي الزراعية

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالتوسع في الأراضي الزراعية، إذ قامت باستصلاح نحو 4 ملايين فدان وإضافتها للمساحة المنزرعة خلال السنوات الماضية.

القيادة السياسية

وقال «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية لديها إرادة جادة انعكست على أداء الحكومة، إذ جرى إضافة 100 ألف فدان زراعات محمية وكل فدان فيها يعادل إنتاج 5 أفدنة.

استصلاح الأراضي الزراعية

وتابع: هناك العديد من المشروعات الزراعية المختلفة التي جرى استصلاحها وإضافتها للرقعة الزراعية، مثل «مشروع الدلتا، الريف المصري».

وأوضح «أبو اليزيد»، أن مصر وضعت خطة لتحديث البنية التحتية للري والحفاظ على مصادر المياه وتقليل الهدر منها، بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى الذي يضم 1.1 مليون فدان.

أهمية المشروعات الزراعية

وأشار «أبو اليزيد» إلى أن كل هذه المشروعات هي استدامة وطن، وتقليل الفجوة الزراعية من الصادرات، وتوفير عملة صعبة من خلال تصدير بعض المحاصيل، بجانب توفير فرص عمل لـ 2 مليون مواطن.