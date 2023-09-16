عالم بالأزهر: علينا تعليم أمور الدين للأشخاص بما يتناسب معهم

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، بضرورة مراعاة حال السائل عن أمور دينية، والحرص على تعليمه ما يحتاجه من هذه الأمور، وفقا للحال التي يبدو عليها، فعلى رجل الدين أن يخبر كل إنسان بما هو واجب عليه في وقته.

جبر: تعليم البسطاء أحكام الصلاة وفضل حسن الخلق والصدق أولاً

أضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه إذا سأل إنسان عما يحتاجه لـ دخول الجنة، ومن هيئته، يبدو عليه فقر الحال وضيق ذات اليد، فلا يجب أن يستغرق رجل الدين في شرح الزكاة والحج والأمور الأخرى المتعلق آدائها بيسر الحال، بل عليه أن يبدأ بشرح الصلاة وأحكامها ولا حرج من الاستفاضة فيها، والحرص على طلب الحلال من الرزق وفضل الصدق والذكر وثواب حسن الخلق.

المعاملات في الإسلام وأهمية البعد عن الربا

تابع عالم الأزهر الشريف، أنه إذا كان السائل شخص يبدو عليه يسر الحال، عن الأمور التي تساعده على دخول الجنة، فهنا يمكن أن يُشرح له أمور التجارة والمعاملات في الإسلام، وتعليمه أهمية البعد عن الربا على سبيل المثال.