«صحة مطروح»: 1878 سيدة استفادت من خدمات حملة حقك تنظمي بـ5 مراكز

‏أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة حقك تنظمي، وأن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ عدد 1878 سيدة على مستوى المحافظة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة، تحت إشراف الدكتور سيد مصيلحي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

تقديم 2774 وسيلة تنظيم أسرة بالحملة

قال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، كما جري تقديم عدد 2774 وسيلة تنظيم أسرة للمنتفعات وبلغ عدد المنتفعات الجدد 368 منتفعة.

خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة بالمجان

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، ببيان أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في عدد 5 إدارات صحية بالمحافظة وهي، النجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، والتي استمرت لمدة 5 أيام من 10 وحتي 14 سبتمبر الجارى.

ووجه الشكر لإدارات تنظيم الاسرة والرعاية الأساسية والتثقيف الصحى ومركز المعلومات وجميع الفرق الطبية بالمديرية، والوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة على الجهد المبذول.