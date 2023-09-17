أسباب الإصابة بالعين السكري وطرق الوقاية منها

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عن تأثير مرض السكر على العين، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض العين السكري وكيفية الوقاية منه.

وقال وكيل وزارة الصحة، لـ«الوطن»، إنّ مرض العين السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري الذي قد يحدث للمرضى بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر أو حتى العمى.

الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالمرض

وأشار إلى أنّ الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بمرض العين السكري، الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم وعدم علاجه، وارتفاع ضغط الدم إذا لم يتم علاجه، وكذا ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتدخين.

تأثير مرض السكر على العين

وأوضح أنّ ارتفاع السكر بالدم يؤدي إلى تورم في أنسجة العين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، وهذا النوع من الرؤية مؤقت ويختفي عندما يعود السكر إلى معدله الطبيعي في الدم، وإذا استمر ارتفاع مستوى السكر في الدم، مع مرور الوقت يؤدي ذلك الي تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الجزء الخلفي من العين، ما قد يسبب حدوث تسريب في السوائل فيحدث تورم، وتبدأ أوعية دموية جديدة وضعيفة في النمو، قد تؤدي لحدوث نزيف.

كيفية الوقاية من المرض

وأشار إلى أنّه يمكن الوقاية من مرض العين السكري، عن طريق ضبط نسبة السكر بالدم، وضبط ضغط الدم، وضبط نسبة الكوليسترول، والإقلاع عن التدخين، وفحص العين الموسع مرة في العام.