4 وفيات في الوسط الفني خلال أسبوع.. أبرزها كاريمان

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية العديد من حالات الوفاة التي شغلت الوسط والسوشيال ميديا ونستعرض خلال السطور التالية أبرزها.

وفاة الفنانة كاريمان

أعلن رجل الأعمال شيرين مهدي، ابن الفنانة كريمان، صباح الثلاثاء الماضي وفاة والدته الفنانة كاريمان عن عمر ناهز 86 عامًا، وتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين للصلاة على الجثمان ودفنها بمدافن الأسرة في 6 أكتوبر وسط غياب للوسط الفني.

وفاة والد الفنان محمد مهران

اعلن الفنان محمد مهران عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة والده قائلا: «توفي إلى رحمه الله والدي جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى 57357 بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وفاة والدة المخرج عماد البهات

كما أعلن المخرج عماد البهات أيضا مساء الجمعة الماضي وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «رحلت أمي روحية.. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.دعواتكم».

وفاة زوج شقيقة إدوارد

كما أعلن الفنان إدوارد، مساء الجمعة عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة زوج شقيقته بكندا، قائلا: «مع المسيح أفضل.. توفي دكتور جون عطالله زوج أختي في كندا الرجاء الدعاء له».