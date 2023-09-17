عاجل.. مصدر بـ«كاف» يكشف مفاجأة بشأن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

علق مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على مستوى الحكم الجابوني الذي أدار مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، أمس الجمعة، في السوبر الأفريقي، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الحكم خلال الشوط الأول كان جيدا، باستثناء كرة سقوط كهربا، فكان لا بد من العودة لتقنية الفيديو؛ لأنها لقطة مشابهة للكرة التي احتسبها الحكم لصالح اتحاد العاصمة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول».

مصدر: كرة ضربة الجزاء احتكاك طبيعي من مروان عطية

وأكد: «كرة اتحاد العاصمة لا يوجد ركلة جزاء بها؛ لأنها احتكاك طبيعي جدا بين اللاعبين على كرة كانت بينهما، والحكم نفسه أمر باستمرار اللعب، وحكم الفار هو من اخطأ ومنح الحكم زاوية جعلته يشك في قراره، وأظهرت أن هناك ركلة جزاء، لكن هناك زاوية أخرى تؤكد أن الكرة لا يوجد بها شيء».

وكان الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن ركلة الجزاء صحيحة، بعد ابتعاد الكرة عن قدم مروان عطية، لتلتحم بقدم لاعب اتحاد العاصمة، مشيرًا إلى أن تدخل «الفار» كان صحيحا، بالاستعانة بالحكم من أجل رؤية اللقطة بشكل أدق، واتخاذ القرار الصحيح.

وخسر الأهلي أمس بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة، ليخسر لقب السوبر الأفريقي التاسع في تاريخه، خاصة أنه نجح في حصد 8 ألقاب سابقة.