إعلان كورنيش النيل في حي الساحل «منطقة إعادة تخطيط»

أصدَر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بإعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع «كورنيش النيل غربًا، وشارع أبو الفرج وامتداد جسر البحر شرقًا، وشارع دولتيان شمالاً، وكوبري روض الفرج جنوبًا».

ونشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار محافظ القاهرة، والذي حمل رقم 3335 لسنة 2023.

منطقة كورنيش النيل

يأتي ذلك تنفيذًا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسته المعقودة بتاريخ 31 يناير الماضي، بشأن الموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

الاستخدام الأمثل للأراضي

يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتعظيم الموارد المالية للدولة بالاستخدام الأمثل لأراضي أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل.