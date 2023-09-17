رب أسرة بعد زيارة الرئيس السيسي له: قريتنا تحولت إلى مدينة متكاملة

قال عادل فكري رب الأسرة التي زارها الرئيس السيسي بمحافظة بني سويف، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان متواجدًا في منصة بمشروع الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي والتي تبعد عن بيته 200 متر، وعندما صعد إلى المنصة وألقى الكلمة ونزل من عليها تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي.

استجابة الرئيس السيسي السريعة

وأضاف، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أول ما الرئيس السيسي نزل وبدأ في التفقد لقيته داخل الشارع اللي إحنا ساكنين فيه وطبعا كنت بحييه من البلكونة مع أسرتي، وقلت له اتفضل عندنا يا ريس، فابتسم وقالي أنا طالع لك، ولم أكن متوقعا لهذه الاستجابة».

زيارة الرئيس السيسي لمنزله

وتابع رب الأسرة التي زارها الرئيس السيسي بمحافظة بني سويف، أنه استلم الوحدة من صندوق دعم وتمويل المشروعات السكنية التي يسكن فيها منذ سنتين، مواصلا: «أول ما الرئيس زار شقتنا، رحبت به وفتحت الحوار معه، وقريتنا تحولت إلى مدينة متكاملة بها إسكان اجتماعي ومركز تكنولوجي ومدارس وغيرها من الخدمات».