جنايات الفيوم تؤجل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب للخميس المقبل

أجلت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بينهم شقيقين وهم «محمد.ع.ع.ع»، محبوس، وشقيقه «مدحت»، هارب، و«حمد.م.ح.ع»، هارب، بقتل آخر يدعى أيمن سويكر فرج عيسى، بعدما أطلقوا عليه وابلًا من النيران حتى أردوه قتيلًا، بسبب خلافات بينهما في شهر رمضان المنُصرم، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي، وسماع شهادة الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

أردوا شابا قتيلا

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر رمضان المنصرم، وتحديدًا يوم 10 أبريل، حينما اندلعت مشاجرة بين 3 أشخاص بينهم شقيقين، وآخر، بسبب خلافات بينهما، أخرج المتهمون الثلاثة على إثرها أسلحة نارية «بندقية آلية» و«فرد خرطوش» و«طبنجة رصاص» وأطلقوا النيران على المجني عليه أثناء مكوثه على أحد المقاهي بمفارق أبو النور بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم.

ضبط متهم وهروب الآخرين

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14378 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 842 لسنة 2023 كلي الفيوم، فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الأول بينما فر الآخران هاربان، واعترف المتهم المضبوط بارتكاب الجريمة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة أطلقوا النيران عليه على إثرها فسقط قتيلًا في الحال.

اتهامات متعددة للمتهمين

وجرى إحالة المتهم المضبوط والهاربين غيابيًا لمحكمة جنايات الفيوم، فيما يواجه المتهمين إتهامات بالقتل العمد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة «بندقية آلية»، وغير مششخنة «فرد خرطوش، وآخر رصاص» وذخائر طلقات آلية وخرطوش بدون ترخيص، حيث تتولى محاكمتهم لإصدار الحكم عليهم، وأصدرت قرارها المتقدم في جلسة اليوم.