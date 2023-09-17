أمور تجنب مشاركتها على السوشيال ميديا: تعرضك للاختراق والسرقة

قدم عدد من خبراء الأمن نصائح بشأن أنشطة بسيطة تعرض المستخدمين للاحتيال عند استخدم بعض التطبيقات أو شبكة الواي فاي، حيث هناك مخاطر بشأن سرق الهوية والبيانات من جانب المتسللين والقراصنة.

مخاطر الشبكات العامة

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية نقلا عن تدوينات لخبراء الأمن: «تحدث سرقة الهوية عندما يحصل المجرم على ما يكفي من المعلومات الشخصية للضحية ليتمكن من انتحال شخصيته»، فيما تم شرح كيف يمكن أن تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات Wi-Fi غير الآمنة إلى تسرب البيانات الشخصية.

وعندما يتعلق الأمر بشبكة Wi-Fi، فعلى المستخدم التأكد من أنه يستخدم دائمًا شبكة آمنة؛ إذ لا يجب بالوثوق بالشبكات العامة العشوائية إلا في حال التأكد من مصدرها.

ويأمل المتسللون أن يعتمد المستخدم على الشبكات العشوائية دون تفكير وأن يستخدم التطبيقات المصرفية أو يكشف معلومات شخصية عبر نشاط هاتفه؛ إذ أوضح أحد الخبراء: «البيانات المنقولة عبر شبكات Wi-Fi غير الآمنة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمعلومات الحساسة الأخرى، يمكن أن يلتقطها المتسللون».

أمور تجنب مشاركتها على السوشيال

كما ينصح الخبراء بعدم المبالغة في المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، فمشاركة الكثير عن نفسك يمكن أن يمنح المتسللين الذخيرة التي يحتاجونها للسيطرة على حساباتك.

وقالت إحدى المنصات التي تواجه سرقات الحسابات: «لسوء الحظ، يبالغ العديد من الأشخاص في تبادل المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر للمجرمين الفرصة لجمع تفاصيل حول حياة الشخص واهتماماته وعلاقاته، وهو ما يمكن أن يساعد في سرقة الهوية».

أعياد الميلاد، وأسماء الحيوانات الأليفة، واسم والدتك قبل الزواج، وأي معرفات أخرى تستحق الحفاظ على خصوصيتها، ومن المهم أيضًا تجنب نشر صور لعنوانك ومعلوماتك المصرفية ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بك؛ فقد يستخدم المجرمون هذه التفاصيل لإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك.

يمكنهم أيضًا الحصول على بطاقات ائتمان باسمك أو فتح حسابات أخرى.