تجهيز 170 مدرسة للعام الجديد بأسوان.. وتطوير أكثر من 40 تطبيقا لخدمة المواطن

كشف محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تفاصيل التحول الرقمي في المحافظة، مؤكداً أن أسوان تسعى إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في مجال التكنولوجيا.

11 مركزا تكنولوجيا

وأشار المحافظ إلى أن أسوان انتهت من إنشاء مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، الذي يضم شبكات المرافق التي تتعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى إدارة نظم المعلومات، التي تعمل مع 11 مركزا تكنولوجيا في كل مدن ومراكز المحافظة، لتقديم أكثر من 82 خدمة.

وأوضح المحافظ أن مركز التدريب الذي تم إنشاؤه في المحافظة يهدف إلى إعداد الكوادر التي تعمل في المجالات التكنولوجية والتحول الرقمي.

كما أكد المحافظ أن أسوان طورت أكثر من 40 تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًّا، منها ما يخدم المواطن، ومنها ما يخدم الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في تصريحات له لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تطبيق «عين المواطن»

واسترشد المحافظ بتطبيق «عين المواطن» المختص بالإبلاغ عن المخالفات أو المشاكل التي تواجه المواطنين، حيث يتم الإبلاغ بالصورة والإحداثيات المكانية عن المخالفة أو المشكلة محل البلاغ.

تطبيق «المتسوق السري»

كما أشار المحافظ إلى تطبيق «المتسوق السري»، المختص بخدمة المواطن في تقييم الخدمات المقدمة له من كافة المصالح، والجهات الحكومية في المحافظة.

وفي مجال التعليم، أكد المحافظ أن أسوان نفذت مشروعات في 170 مدرسة ما بين إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير، وسيتم العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى إنشاء 158 مركز شباب في المحافظة.