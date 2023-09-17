إيرادات الأفلام المصرية بالسينما تتراجع.. سجلت 2 مليون جنيه في 24 ساعة

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، أمس بصورة نسبية عن الإيرادات التي حققتها خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات عن أمس السبت 2.1 مليون جنيه، وذلك مقابل 3.1 مليون جنيه عن يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

لليوم الرابع على التوالي يتصدر فيلم «فوي فوي فوي» قائمة إيرادات الأفلام المصرية محققا 883 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني محققا 479 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثالث «وش في وش» الذي حقق 473 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «أولاد حريم كريم» بـ 147 ألف جنيه.

«تاج» في المركز الأخير بقائمة الإيرادات.. ويحقق 648 جنيها

ولم يحقق فيلم «بيت الروبي» الذي جاء في المركز الخامس بقائمة الإيرادات سوى 88 ألف جنيها، يليه فيلم «مرعي البريمو» بـ 20.7 ألف جنيه، وتقدم فيلم «مستر إكس» إلى المركز السابع محققا 17.9 ألف جنيه، متفوقا على فيلم «ع الزيرو» الذي تراجع إلى المركز الثامن بـ 14 ألف جنيه.

حقق فيلم «البعبع» إيرادات بلغت 3.9 ألف جنيه، يليه «شمس» في المركز العاشر بقائمة الإيرادات محققا 3.7 ألف جنيه، أما المركز الأخير كان من نصيب فيلم «تاج» الذي لم يحقق سوى 648 جنيها.