مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين ببيارة صرف صحي في الدقهلية

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين اليوم الأحد، في محافظة الدقهلية، إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بعزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحمودية بمركز دكرنس، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتقديم العلاج اللازم للمصابين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي عزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحمودية بمركز دكرنس، بسقوط 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بالقرية، بينهم 3 عمال أثناء عملية التطهير، والرابع من أبناء القرية حاول إنقاذهم.

مصرع عاملان سقطوا ببيارة صرف صحي بالدقهلية

انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العمال الثلاثة كانوا يقومون بتطهير بيارة الصرف الصحي، إلا أنهم سقطوا فيها وحاول أحد أبناء القرية إنقاذهم، إلا أنه سقط معهم وفشل باقي الأهالي في محاولة إنقاذهم.

أسماء المتوفين في بيارة صرف صحي بالدقهلية

جرى انتشال جثة العاملين وهما: «عمر رزق محمد عبد الرحيم»، 30 عاما، و«محمد إبراهيم أحمد موسى»، 19 عاما، عاملان ويقيمان بقرية الطليحان بمحافظة سوهاج.

فيما جرى نقل العامل الثالث أحمد مجدي محمد أمين 49 عاما من محافظة سوهاج مصاب بضيق في التنفس، ونقله إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقى العلاج اللازم، والسعيد سعد السعيد، 21 عاما من عزبة عرب زيدان والذي حاول إنقاذهم إلا أنه فشل وسقط معهم، وتم تحويله إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقى العلاج اللازم.

جرى نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.