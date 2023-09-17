تعرف على تفاصيل نتيجة تنسيق الأزهر بنات 2023

بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة تنسيق الأزهر بنات، سعى قطاع كبير من الطالبات إلى تسجيل الدخول لموقع تنسيق جامعة الأزهر وبوابة الأزهر لمعرفة نتيجتهم والكليات التي تم ترشيحهم إليها، وذلك بناء على تنسيق الأزهر بنات، فيما لا تختلف نتيجة تنسيق الأزهر بنات والبنين في عدد من الكليات العلمية، وذلك بحسبما أعلنه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم داخل قاعة الاجتماعات بالجامعة.

تنسيق الأزهر بنات 2023

وحول تنسيق الأزهر بنات 2023 فجاء كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات 96.15% لكلية الطب للبنات بالقاهرة 95.38% كلية الطب للبنات بدمياط 94.77% كلية الطب للبنات بأسيوط.

تنسيق الأزهر بنات 2023 كليات الهندسة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية 91.23% كلية للبنات بالقاهرة 90.92% فصول كلية الهندسة للبنات بقنا.

تنسيق الأزهر بنات 2023 كليات الصيدلة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية 93.54% كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة 92.77% كلية الصيدلة للبنات بأسيوط.

تنسيق الأزهر بنات 2023 كليات طب الأسنان

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية 94.62% كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة.

تنسيق الأزهر بنات 2023 كلية التمريض

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية 90.46% كلية التمريض للبنات بالقاهرة 89.85% فصول كلية التمريض للبنات بدمياط 89.38% فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط.

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي فصول كلية التمريض بنات دمياط، فصول كلية التمريض بنات أسيوط، فصول كلية الهندسة بنات قنا، فصول كلية زراعة بنات القاهرة، فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية.

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية على فوري على كود خدمة 6452

2- الدخول علي الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق من هنــــــا.

- التوجة الي الكلية لتقديم الملف.