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المواطن في حِمى الرئيس.. فرحة بقرارات تعزيز الحماية وبدء تطبيقها من الشهر المقبل

كتب:

أسماء زايد
08:59 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
زيارة الرئيس لإحدى الأسر

زيارة الرئيس لإحدى الأسر

حزمة قرارات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من بنى سويف، بوابة الصعيد الذى طالما عانى من الفقر وغابت عنه التنمية لعقود طويلة.. فبين أبناء المحافظة، وقف الرئيس يخاطب المصريين، بحديث قوامه الصدق والمصارحة، وكثير من العرفان لشعب هو رمز للصمود عبر تاريخه العريق، لمواطن هو «بطل الرواية الوطنية» كما وصفه الرئيس، بطل فى الصبر والتحمل وفى التعاطى مع الأزمات وتبعاتها، وفى التمسك بالأمل.

ثلاثة أعوام صعبة شهدها العالم مؤخراً، لا يكاد يتعافى من أزمة حتى يدخل فى أخرى، بداية بـ«جائحة كورونا»، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى تداعيات التغيرات المناخية، اجتمعت الأزمات فأثرت على اقتصاديات الدول، وقوّضت معدلات نموها، وغيرت خططها وبرامجها، وكانت مصر سابقة بخطوة الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الحماية التى كانت حائط صد فى مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، فخففت آثارها الكارثية على الدولة وعلى «المواطن».

تدخلت الدولة بأكثر من برنامج ومبادرة وخطة طويلة وقصيرة المدى لرفع الأعباء عن كاهل المصريين، وخصوصاً الأكثر احتياجاً، فاستهدفتهم مرات بالعلاوات الدورية والاستثنائية، وزيادات فى الأجور والمعاشات، ورفع لحدود الإعفاء الضريبى، ومرات ببرامج نوعية لرعاية الأسرة، منها «تكافل وكرامة»، وأخرى للنهوض بمعيشتهم فى المناطق النائية والمنسية والمحرومة وفى كل الريف عبر «حياة كريمة»، وبمنظومات متكاملة للرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للأسر البسيطة.

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تدعيم الحماية الاجتماعية

«المصريين الأحرار»: قرارات الرئيس تعكس حرصه على الحماية الاجتماعية
بقلم أسماء زايد