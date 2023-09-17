بثروة 3.9 مليار دولار.. كيف أصبح شاب إيطالي أصغر ثري في العالم؟

أصبح الشاب الإيطالي، كليمنتي ديل فيكيو، صاحب الـ19 سنة، على رأس قائمة أصغر الأشخاص ثراءً في العالم، بثروة وصلت إلى 3.9 مليار دولار، بحسب قائمة «فوربس للمليارديرات».

كيف أصبح أغنى شاب في العالم؟

الشاب كليمنتي، مولود في 14 مايو 2004، في ميلانو بإيطاليا، وصعد إلى الأضواء في يونيو من العام الماضي، عقب وفاة والده ليوناردو ديل فيكيو، مؤسس شركة النظارات الفاخرة «لوكسوتيكا جروب» حيث ورث عنه الشركة الفاخرة.

وريث امبراطورية ضخمة

وأصبح الشاب حالياً لديه شركة تضم شركات فرعية تحت مظلتها، منها «دولفين» والتي لديها اسهم في شركة التأمين «Generali»، وبنوك «Mediobanca» و«UniCredit» والمطور العقاري «Covivio»، ولا يتمتع كليمنتي أصغر ملياردير في العالم، بشهرة كبيرة.

متى ظهرت مجموعة لوكسوتيكا؟

ظهرت مجموعة لوكسوتيكا، لأول مرة في عام 1961، ثم واصلت التوسع، لتصبح في النهاية شركة متعددة الجنسيات تضم علامات تجارية مثل «راي بان» و«صن غلاس هات» تحت مظلتها.

وعلقت صحيفة «ذا صن» البريطانية لتوضح أن أصغر ملياردير في العالم، لا يشارك مباشرا في شركات والده ولديه أخ يسمى كلاوديو الذي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عمر 25 في عام 1982 وهو من يتولى إدارة الشركة الكبيرة.

شقيق آخر يتولى منصب في الشركة الكبيرة

ولدى الشاب شقيق آخر، وهو ليوناردو ماريا، الذي يعمل في شركة العائلة بصفته رئيساً لمتجر التجزئة الإيطالي لشركة لوكسوتيكا.