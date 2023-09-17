نواب وأحزاب: الزيادات تحسن معيشة «الأولى بالرعاية».. والرئيس يقدر حجم معاناة المواطنين

أكد نواب وحزبيون أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أعلنها خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بنى سويف، أمس، تستهدف المواطن الذى وصفه الرئيس فى كلمته ببطل قصة الصمود والتحدى والمسيرة الوطنية، موضحين أن توجيهات الرئيس استهدفت الفئات الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والأسر الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية.

«الخولي»: المواطن أولوية وبطل قصة الصمود والتحدى

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس ركز فى حديثه، خلال زيارته لبنى سويف، على أن المواطن أولوية وأنه بطل قصة الصمود والتحدى، لذلك جاءت قراراته لتمثل تدخلاً جديداً لرفع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهله، خصوصاً محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن التوجيهات الرئاسية دليل قاطع على أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية جرَّاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

«الطباخ»: تحقق حياة كريمة للمواطنين

وكشفت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أن قرارات الرئيس فى بنى سويف لامست المواطنين على أرض الواقع، وأن الافتتاحات الرئاسية المتواصلة تعد تحدياً للأزمات العالمية التى تخطتها مصر إلى التنمية المستدامة.

وأكدت أن القيادة السياسية مهتمة بتعمير وتنمية القرى المهملة، التى كانت فى طى النسيان ولا ينظر لها أحد، كما أنها تهتم بالمواطن فى كل مكان من أجل تحقيق حياة كريمة له.

«محمود»: تُشجِّع على زيادة العمل والإنتاج

وثمّن ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، القرارات التى أصدرها الرئيس لأنها تستهدف المواطن محدود الدخل والأسر الأوْلى بالرعاية، قائلاً: «التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على التخفيف من معاناة المواطنين فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه، والحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، وزيادة الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين إلى 600 جنيه».

وأضاف «محمود» أن قرار الرئيس بإطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين يسهم فى مساعدة صغار الفلاحين فى مواجهة الأعباء الاقتصادية، ويخفف وطأة الغلاء عليهم، كما يشجعهم على زيادة العمل والإنتاج فى قطاع الزراعة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى.

وقالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنّ القرارات تعكس قرب الرئيس من المواطن وشعوره بحجم معاناته جرَّاء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع فى أسعار السلع وزيادة التضخم. وأشارت إلى أن هذه القرارات تمثل تأكيداً على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، والرئيس حريص على مساندة البسطاء والأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود فى مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية.