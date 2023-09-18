4 عادات خاطئة تسبب الإصابة بخشونة الركبة.. «لا تستهين بصعود السلم»

هناك عديد من العادات الخاطئة التي يتبعها الشخص في حياته تؤثر على صحته الجسدية بشكل خاطئ، ولأن خشونة الركبة تعد واحدة من أبرز مشاكل العظام وتسبب آلامًا مزعجة وشديدة في الركبة للمصاب بها، فيمكن الإشارة إلى بعض العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة بخشونة الركبة.

عادات خاطئة تسبب الإصابة بخشونة الركبة

أوضح الدكتور محمود راغب، أخصائي جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن خشونة الركبة إحدى المشاكل الصحية التي تصيب العظام وتسبب آلامًا مزعجة للمصاب بها، مضيفًا أن الإصابة بها تحدث نتيجة لعدة أسباب، منها اتباع عادات خاطئة في الحياة اليومية.

ويأتي الإكثار من تناول الطعام لا سيما في أوقات متأخرة من الليل والدخول في مرحلة السمنة على رأس قائمة العادات الخاطئة التي ينتج عنها الإصابة بخشونة الركبة، بحسب توضيح «راغب»، الذي أضاف قائلًا: «الوزن كل ما بيزيد بيزيد معاه الضغط على غضاريف الركبة، وبالتالي الاحتكاك بينهم بيزيد وده بيؤدي في النهاية للإصابة بخشونة الركبة»، لافتًا إلى أن هذه المشكلة تزداد لدى الإناث.

الصعود المتكرر لدرجات السلم

وبينما يعتقد كثيرون أن الصعود المتكرر لدرجات السلم يعتبر أحد أنواع الرياضة ويساعد على فقدان الوزن والتمتع بجسم رياضي، أوضح «راغب» أن الصعود المتكرر لدرجات السلم يزيد من الحمل على غضاريف الركبة ويساعد بالتالي في زيادة الاحتكاك والإصابة بخشونة الركبة، وما ينطبق على زيادة الوزن والصعود المتكرر لدرجات السلم، ينطبق أيضًا على الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

ممارسة الرياضة بشكل خاطئ

كما تعتبر الممارسة الخاطئة للتمارين الرياضية إحدى العادات الخاطئة التي ينتج عنها الإصابة بخشونة الركبة، مثل أن يمارس لاشخص رياضة المشي والجري في «الجيم» على سطح صلب؛ إذ أن ذلك يجعل قوة ضغط الساق على هذا الجسم الصلب ترتد إلى الركبتين، وبالتالي زيادة احتكاك العظام وتآكل الغضاريف، ومن ثم الإصابة بخشونة الركبة: «يُفضل أن الشخص يمارس رياضة الجري أو المشي في الشارع مثلا أو النادي بحيث تكون الأرض طرية شوية علشان تستوعب ضغطة الرجل ومتسببش خشونة».

من ضمن العادات الصحية التي يتبعها كثيرون أيضًا وتعزز فرص إصابتهم بخشونة الركبة هي إتباع نظام غذائي غير صحي، وذلك من خلال الإكثار من تناول الأطعمة الجاهزة وسريعة التحضير والتي لا تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم المسؤول عن دعم صحة العظام، فضلًا عن الإكثار من تناول المشروبات الغازية التي تزيد من هشاشة العظام.

سبب الإصابة بخشونة الركبة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عاطف، رئيس قسم العظام بمستشفى بنها للتأمين الصحي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن خشونة الركبة تحدث عندما يتآكل الغضروف في مفصل الركبة، ويؤدي ذلك إلى احتكاك عظام مفصل الركبة معًا، الأمر الذي يتسبب في الشعور بألم شديد وتورم في الركبتين.

ويساعد الاكتشاف المبكر للحالة على منعها من التدهور، وأحيانًا ما تسهم العلاجات غير الدوائية بشكل أساسي في تخفيف الأعراض، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة لا يكون هناك حاجة لتناول الأدوية، ويكتفي المصاب بـ ممارسة الرياضة، وإنقاص الوزن الزائد، وتجنب الحركات المسببة لآلام الركبة، إلى جانب الاعتماد على تناول الأدوية المسكنة في حالة الشعور بالألم، بحسب «عاطف»، الذي أشار إلى أن السيدات هنّ أكثر الفئات عرضة للإصابة بخشونة الركبة.

علامات تشير للإصابة بخشونة الركبة

وهناك عدة علامات يمكن التعرف من خلالها على بوادر الإصابة بخشونة الركبة، منها:

- الشعور بألم شديد في الركبتين وخصوصًا عند الحركة وصعود الدرج والسلالم.

- تورم شديد في الركبة مع انتفاخ وإحمرار في المنطقة والشعور بسخونة.

- تشوه في المفصل.

- صعوبة في حركة المفصل مع عدم القدرة على ثنيها.

- سماع صوت «طرقعة» يخرج من الركبة وخصوصًا عند الحركة الشديدة.