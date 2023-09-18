بين الأكبر والأصغر في التاريخ.. كيف هيمنت مصر على أفريقيا بتنس الطاولة؟

مفارقة غريبة شهدتها بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للرجال والسيدات، التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد، وشهدت تواجد 3 لاعبين ولاعبات مصريين في المباراة النهائية.

مصر تفرض نفسها على نهائي أفريقيا لتنس الطاولة

«الأكبر والأصغر في التاريخ»، هكذا سجل الثنائي هنا جودة وأحمد صالح اسمهما في تاريخ القارة السمراء، بتواجدهما في نهائي منافسات الرجال والسيدات لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة.

البداية كانت مع هنا جودة، التي تواصل كتابة التاريخ، بعدما تمكنت من تحقيق الفوز على مواطنتها الأسطورة المصرية دينا مشرف بأربعة أشواط مقابل شوط، لتحصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

«المعجزة الصغيرة»، هكذا يصفها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة في كل مناسبة، حيث استطاعت هنا جودة خلال السنوات الماضية كتابة اسمها بأحرف من نور في تاريخ الرياضة العالمية، بإنجازات غير مسبوقة، آخرها أنها أصبحت أصغر لاعبة في التاريخ تتوج بلقب بطولة أفريقيا للسيدات، وهي في عمر الخامسة عشر.

ماذا قالت هنا جودة بعد التتويج بلقب أفريقيا لتنس الطاولة لأول مرة في تاريخها؟

«خليك ورا حلمك واشتغل كل يوم عليه»، بهذه الكلمات احتفت هنا جودة بإنجازها التاريخي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وأكدت البطلة الصغيرة أنها خاضت بطولة أفريقيا للسيدات لأول مرة في حياتها عام 2021 وهي لم تتخطى الـ13 عاما، لتتأهل للمباراة النهائية وتخسر 3 - 4، قبل أن تعود للمشاركة في نسخة 2022 لتحصد الميدالية البرونزية، قبل أن تتمكن من الوقوف على منصة التتويج في النسخة الحالية بحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل شهدت المباراة النهائية للرجال لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة، تواجد البطل المصري أحمد صالح، الذي تمكن من حصد الميدالية الفضية، بعد خسارته أمام الأسطورة النيجيرية أرونا كوادري بأربعة أشواط نظيفة.

صالح الذي سجل تواجده في النهائي وهو في عمر الـ44، بعد أن قدم بطولة كبيرة، بات أكبر لاعب في تاريخ القارة السمراء ينافس على لقب بطولة أفريقيا، قبل أن يحصد المركز الثاني والميدالية الفضية.