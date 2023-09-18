من هم أبناء الفنان أشرف مصيلحي؟.. لاعب ومدير تصوير وفنانتان (صور)

أيام قاسية عاشها الفنان أشرف مصيلحي، إذ أصابه مرض نادر هاجم مناعته وجسده، واستقر به الحال داخل العناية المركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليغلف الحزن قلب عائلته، بعد مسيرة فنية قصيرة ومميزة، انتهت بوفاته عن عمر 49 عامًا، وسرعان ما تطلع الجميع لمعرفة من هم أبناءه، لذلك نقدمه لكم من خلال «الوطن».

الفنان أشرف مصيلحي

يعتبر أشرف مصيلحي من أشهر مديرين السينما، وتزوج من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، لكنه مات بعد أن عانى سنوات بسبب التهاب الأوعية الدموية، وأخفت زوجته خبر مرضه عليه، ولديه 4 أبناء هم: كريم ونور ويوسف ومريم، وشارك كلً منهم في أعمال فنية.

من هم أبناء الفنان أشرف مصيلحي

نقدم لكم معلومات عنهم، بحسب الصفحات الشخصية لهم، على مواقع التواصل الاجتماعي:

كريم مصيلحي

- ابن الفنان أشرف مصيلحي.

- يعمل مدير تصوير.

- شارك في مسلسل الاختيار.

- شارك بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي ناعيًا أبيه، إذ كتب: «إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزنون، توفى إلى رحمة الله والدي حبيبي أشرف مصيلحي، وصلاة الجنازة الاثنين بعد صلاة الظهر».

نور مصيلحي

- ممثلة.

- شاركت كوجة جديد في مسلسل «للحب فرصة أخيرة».

- وفي عام 2016 نُشر صورة لها مع أبيها أشرف مصيلحي، من حفل خطوبتها في جو عائلي، في المنزل وسط جو من البهجة والسعادة.

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يوسف مصيلحي

- بدأ التمثيل في فيلم الحياة منتهى اللذة عام 2005.

- شارك يوسف مصيلحي في عدة أعمال فنية من مسلسل «للحب فرصة أخيرة» عام 2018، ومسلسل «بلا دليل» عام 2019.

- وفي 2017 انضم لناشئي نادي الزمالك مواليد 2003.

مريم مصيلحي

- هي أصغر أبناء أشرف مصيلحي.

- ممثلة.

- شاركت في مسلسل «بلا دليل» في عام 2019 من ﺗﺄﻟﻴﻒ، إنجي علاء.

وحرص عديد من نجوم الفن على تقديم النعي في أشرف مصيلحي، بكلمات مؤثرة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.