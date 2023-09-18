ضبط 2 طن خام صابون مجهولة المصدر في حملات بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية.

وأسفرت الحملات التموينية عن النتائج الآتي:

في مركز دمنهور، جرى ضبط مصنع صابون بدون ترخيص والتحفظ على طني مادة خام تستخدم في الإنتاج، و4800 صابونة كمنتج نهائي، بالإضافة إلى ضبط طني بودرة كاكاو مجهولة المصدر، بأحد مخازن المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق.

حملة تموينية في مركز إيتاي البارود

في مركز إيتاى البارود، جرى ضبط 40 عبوة مواد غذائية و70 عبوة مقرمشات، و5 كيلوجرامات من اللحوم المفرومة و6.5 كيلوجرام لانشون، جميعها منتهية الصلاحية، كما جرى تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي مركز بدر، تم ضبط عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر ضرب مبيعات وهمية لأحد أصحاب المخابز، بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجار تموينيين لغلقهم محلاتهم في مواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.