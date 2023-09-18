حالة الطقس غدا.. شبورة مائية ورياح وسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، غدا، موضحة أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأوضحتّ أنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

أمطار خفيفة غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا، نوهت هيئة الأرصاد الجوية بتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد غدا الثلاثاء فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 28 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.