تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون الأربعاء المقبل

أعلنت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالأكاديمية، التابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة؛ وذلك على أن يكون التدشين من خلال مؤتمر صحفي يقام الأربعاء المقبل في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون

ويحضر المؤتمر عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد رياض وعدد كبير من الفنانين، بينما يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن الأعمال الفنية التي سيتم البدء في تصويرها سواء المسلسلات أو الأعمال المسرحية.

المؤتمر من أجل مواكبة عصر التطور

ويأتي تدشين المنصة الفنية من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي؛ وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة لتكون المنصة التي سيتم الكشف عن اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون متواجدة بشكل فعلي على الساحة.