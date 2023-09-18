المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما يتضمن معاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي، وإبراهيم مرتضى، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

ضرب المجني عليه

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق للمدعو «م . أ»، 50 سنة، عامل، تهمة ضرب المجني عليه «ج . م»، بأن وجه له ضربات باستخدام «عصا شوم» بسبب خلافات بينهما، فأحدث إصابته بعاهة مستديمة.

ضبط المتهم.. وإحالة القضية للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات بمعرفة مباحث أمن سوهاج، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم.