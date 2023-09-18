إقامة معرض «توت عنخ آمون التفاعلي» بالمتحف الكبير في نوفمبر لأول مرة

يستضيف المتحف المصري الكبير بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتیس دیجیتاليس الإسبانية معرض «توت عنخ آمون التفاعلي»، والذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث أنه من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه في نوفمبر المقبل، تزامنا مع الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، قبل أكثر من مائة عام، حيث سيقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون بأسلوب إبداعي جديد ومختلف.

معرض عالمي

وأكد المتحف المصري الكبير في بيان صحفي، اليوم، أن معرض «توت عنخ آمون التفاعلي» سيعرض لأول مرة بالقاهرة بالمتحف، وذلك بعد أن حقق المعرض نجاحا عالميا كبيرا.

المتحف المصري الكبير

وأشار المتحف المصري الكبير إلى أنه من خلال هذه التجربة التفاعلية للمعرض وباستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، سيرى الزوار أنفسهم حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون وسينطلقون في رحلة سمعية وبصرية رائعة تمتد لأكثر من 3400 عام من التاريخ، موضحا أن الزوار يستكشفون المعابد والكنوز والأسرار المعاد إحياؤها من مصر القديمة، سيتم إحاطتهم بعرض بصري بزاوية 360 درجة، مقرونا بموسيقى تصويرية استثنائية تعزز من التجربة.

وأوضح المتحف الكبير أن معرض «توت عنخ آمون التفاعلي» المتطور يعد جزءا من سلسلة المعارض المؤقتة للمتحف المصري الكبير التي تديرها وتنظمها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، والقائمة بتشغيل الخدمات بمجمع المتحف المصري الكبير.

يشار إلى أن معرض توت عنخ آمون التفاعلي، الذي أطلقته شركة Madrid Artes Digitales عرض في مدريد بإسبانيا في نوفمبر 2022 في مركز الفنون الرقمية الخاص بهم «MAD»، وحظي بإشادة واسعة النطاق، حيث اجتذب أكثر من 300 ألف زائر في مدة 8 أشهر فقط، كما حصل المعرض على العديد من الجوائز الرفيعة المستوى، مما عزز مكانته كتجربة ثقافية.