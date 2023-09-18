الجمهور يشيد بأغنية «ليه» لمي فاروق: «روعة وتلامس مشاعرنا»

حصدت أغنية «ليه» لمي فاروق، الكثير من الإشادات بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بسبب الطابع الحزين الذي تميزت به الأغنية.

تعليقات الجمهور على أغنية «ليه»

وجاءت تعليقات الجمهور على أغنية «ليه»، كثيرة حيث قال أحد الأشخاص: «عظمة على عظمة، اه مش قادرة أوقف بكي وعياط حرفيا بتلامس مشاعري دايما»، وعلق آخر: «صوت وإحساس تلمس مشاعرك بدون استئذان»، وقال آخر: «ما شاء الله إيه الجمال ده الأغنية روعة وصوتك أروع، ما شاء الله».

فيما علق أحد الأشخاص قائلا: «حلوة أوي ربنا يوفقك يا رب»، وعلق آخر: «الأغنية جميلة جدت وصوتك أجمل دموعي ما بتوقف».

مي فاروق تروج لأغنية «ليه»

وروجت مي فاروق منذ أيام، لأغنية «ليه» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنشر البرومو الدعائي للأغنية وعلقت عليه قائلة: «ليه قريبا الأغنية من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند».