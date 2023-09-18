شهاب خالد يكتب: حياة أخرى

أى سبيل إلى نفسى غير الكتابة ومناجاة الأقلام؟ وأى مشغلة للفراغ أجمل من قضاء الوحدة بالكتابة، أو بالجلوس مع الكُتّاب أو بالجلوس بين صفحات كتاب، نحن نكتب لأننا نحتاج إلى الكتابة لكى نُفرغ المكنون فى صدورنا، نكتب لأننا لا نجد من يحتضننا غير الورق، نحن نكتب ما نعجز عن وصفه، نكتب لنفصح عن الأحزان التى تسكن فى دواخلنا، نكتب لأننا مُغرمون بالقلم، كما الليل قد أغرم بالنهار، نكتب لأننا نعشق القلم كما الظلمة قد عشقت الفجر.

مثلما قال «عباس محمود العقاد» عن الكُتب، فإن الأقلام كذلك مثل البشر منها الوقور ومنها الكئيب، والظريف، والجميل الرائع، والثورى، والساذج الصادق، والكاذب، والخائن، والوضيع، والورق يتسع لكل هذه الأقلام. الورق هو الصدر الرحب لكل هذه الأقلام، الورق هو الباب الذى لا يغلق فى وجه أى قلم، الورق هو الشىء الوحيد الذى يستطيع أن يتحمل كل هذه الآلام والأوجاع التى تسكن فى دواخلنا ولا نستطيع أن نبوح بها.

القلم هو ذلك الكائن الذى بإمكانه أن يجمع الآلاف بل الملايين ويحركهم كيفما يشاء، القلم له سحر فهو يشرح ويعبر ويحلل، ويربط الأحداث بشكل خرافى مبهر، القلم له سلطة يستطيع أن يتكلم ويحكى ويقُص دون أن يُوقفه أحد، الله عز وجل أول ما خلق، خلقَ القلم، الله سبحانه وتعالى كرّم القلم، وجعل له سورة كاملة فى النص الخالد اسمُها سورة «القلم» فالقلم يكتب وينسخ، ويخط كل ما بداخل الإنسان، وما يدور فى الحياة، فالقلم هو الذى يخط حسناتنا وسيئاتنا.

نكتب لنخرج من عالمنا المعتاد إلى عوالم أخرى لم نسمع عنها من قبل، نكتب لكى نتقابل ونتحاكى مع الكُتَّاب الكبار الذين رحلوا ولم نرهم، نتحاكى مع (العقاد) نتحاكى مع (الرافعى) نتحاكى مع (محفوظ)نتحاكى مع (الحكيم) ليس وجهاً لوجه، بل قلماً لقلم.

أما أنا فلماذا أكتب؟ هل أكتب لكى أحظى بوجود اسمى بين الكُتَّاب؟ أم لتبقى سيرتى بعد مماتى؟ أكتب كى لا أكون كالذى يمر على الدنيا كعابر سبيل، ويعيش حيناً من الدهر ولا يعرفه أحد. أصبحت أكتب لأنى بالكتابة أصير سيدهم، أكتب لأنى خُلقت من رحم الكتابة، أكتب حتى يكون لدى حياة أخرى، أكتب لأن القلم استدعى أشياء لا بد لها أن تُكتب قبل أن تندثر فى سجل المهملات، أكتب لنفسى، أكتب للاستمتاع الذاتى، أكتب لأنى من خلال الكتابات أستطيع أن أعبر عما أعجز عن وصفه، أكتب لكى أقتل الوحدة التى لازمتنى، أكتب من أجل البقاء لكلماتى، أخيراً أدركت أنى أكتب لأنى أريد أن أكتب.