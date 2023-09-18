محمد اليماني صاحب اللقب وأفضل مدرب في «الموسم الأول»: اكتشفنا مواهب حقيقية

كيف أنقذ مشروع «كابيتانو مصر» مواهب كرة القدم بالمحروسة؟

- استطاع المشروع فى الموسم الأول اكتشاف مواهب حقيقية سيكون لها اسم كبير فى الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث كان للمشروع دورٌ فى التنقيب عن مواهب مصر فى جميع المحافظات، وإنقاذ موهبة هؤلاء اللاعبين من الضياع.

ما مصير اللاعبين المتميزين فى الموسم الأول لـ«كابيتانو مصر»؟

- هناك مراكز تدريب، تابعة لمشروع كابيتانو مصر فى جميع المحافظات لمواصلة تأهيل اللاعبين المتميزين، المشروع العظيم سيكون له دور كبير فى تطوير الكرة المصرية فى المستقبل، كما أن هناك 10 لاعبين الأكثر تميزاً فى المشروع تم توفير فترات معايشة لهم فى دوريات أوروبا الكبرى.

ما أبرز تعليماتك كمدرب لمواهب «كابيتانو مصر»؟

- لم يكن هدفى التتويج باللقب فى الموسم الأول من مشروع «كابيتانو مصر»، ولكن هدفى تعليم اللاعبين كيفية الوقوف داخل الملعب، واللعب بصورة جماعية، وتنمية مواهب اللاعبين واكتشافها، وتطوير طريقة لعبهم وفقاً للإمكانيات التى يمتلكها كل موهوب فى المشروع.

هل من المواهب عناصر قد نراها فى صفوف المنتخبات؟

- بكل تأكيد جميع المنتخبات الوطنية فى الفترة المُقبلة، سيوجد بها لاعبون من خريجى مشروع «كابيتانو مصر»، وفى عام 2030 سوف نرى لاعبين فى المنتخب الأول من مواهب الموسم الأول من «كابيتانو مصر».

فى رأيك.. هل نجح كابيتانو مصر فى تحقيق هدفه؟

- النجاح جاء فى الموسم الأول منقطع النظير، وحقق أهدافه التى كان مخططاً لها فى ظل تكاتف الجميع، من أجل اكتشاف مواهب مصر فى لعبة كرة القدم، فى جميع أنحاء الجمهورية.

كيف سيغير مشروع كابيتانو مصر ثقافة اللاعبين؟

- بالفعل تم تغيير عقلية اللاعبين، ووضعهم على بداية العمل بأن يكون اللاعب محترفاً صاحب عقلية مختلفة حتى يكون جاهزاً فى حالة خروجه للاحتراف الأوروبى بأن يكون قادراً على التكيف مع الأجواء الأوروبية، مثل محمد صلاح.

هل يمكن أن نرى لاعبين من خريجى مشروع كابيتانو مصر فى أقوى الدوريات الأوروبية؟

- مشروع كابيتانو مصر، سيكون سبباً فى زيادة عدد المحترفين فى أوروبا خلال السنوات المقبلة، حيث بدأ المشروع فى وضع اللاعبين على طريق الاحتراف بأن تكون حياتهم حياة احترافية، الأمر الذى يجعل اللاعب رياضياً قادراً على التمسك بحلمه فى الفترة المُقبلة.

ماذا عن كابيتانو مصر فى نسخته الثانية؟

- ستكون أقوى من النسخة الأولى بسبب النجاح الكبير الذى حققه المشروع، حيث كل العائلات فى مصر تسعى الآن لوجود أبنائها فى هذا المشروع العظيم، وبالفعل هناك ضغط كبير من المتقدمين فى الاختبارات فى جميع المحافظات، وهناك مفاجآت كثيرة فى النسخة الثانية من مشروع كابيتانو مصر، وبالفعل بدأنا فى التصوير.

ما هدفك فى الموسم الثانى لـ«كابيتانو مصر»؟

- العمل بكل إخلاص من أجل مساعدة مصر فى مشروعها العظيم لاكتشاف المواهب، وليس هدفى التتويج باللقب فى النسخة الثانية مثل الأولى، لأن الهدف ليس تنافسياً للفوز باللقب ولكن الجميع هدفه اكتشاف مواهب مصر فى لعبة كرة القدم قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية فى المستقبل القريب.

ما نصيحتك للمشاركين فى «كابيتانو مصر» فى النسخة الثانية؟

- تعاملنا باحترافية كبيرة مع المشاركين فى النسخة الأولى من المشروع، والمشروع سيصنع جيلاً جديداً من اللاعبين للكرة المصرية، ونصيحتى للمشاركين فى اختبارات النسخة الثانية من «كابيتانو مصر» عدم الخوف، وأن يكون لديهم طموح كبير للتمسك بحلمهم.

لا مجاملات

قائمة الاختيارات والاختبارات بعيدة عن المجاملة، وتتم بالمرور على أكثر من مدرب، والانتقاء يكون مضبوطاً واختيار اللاعب ليس قائماً على تميزه الكامل وفقط، وإنما قائم على الموهبة والعمل عليها وعلى تطويرها، ونجاح فريق على أبوجريشة تحت قيادتى الموسم الماضى فى الفوز باللقب وفوزى بلقب أفضل مدرب ببرنامج «كابيتانو مصر» نجاحٌ للجميع.