زينة وعمرو مصطفى ومحمد نجاتي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد

وصل منذ قليل الفنانة زينة وعمرو مصطفى و محمد نجاتي مسجد حسين صدقي بالمعادي لتلقي واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد.

عزاء شقيق محمد فؤاد

وقدم عدد من الفنانين واجب العزاء منهم الاعلامي أسامة منير والفنان هاني رمزي واحمد التهامي.

كان ابراهيم نجل الراحل تلقى واجب العزاء قبل وصول محمد فؤاد للمسجد، وأعلن محمد فؤاد نبأ وفاة شقيقه في الساعات الأولى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى الفنان محمد فؤاد نظرة الوداع على جثمان شقيقه وتلاوة آيات من القرآن الكريم على روحه، وذلك قبل أن يوارى جثمانه الثري داخل مقابر عرب راشد بمنطقة حلوان.