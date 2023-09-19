عاجل.. هزة أرضية تضرب البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 179 كيلومترا غرب إيراكليو جنوب اليونان.

بؤرة الهزة الأرضية

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على مسافة 52 كيلومترا شمال غرب مدينة كيساموس الواقعة غرب الجزيرة.

ويوم الجمعة الماضي، شهد البحر المتوسط هزة أرضية ضربت بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة كريت اليونانية بعمق 14 كيلومترا، وعلى مسافة 94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.