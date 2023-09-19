دوي انفجارات في مدينتين أوكرانيتين

شهدت كريفوي روج وخميلنيتسكي الأوكرانيتين، فجر اليوم الثلاثاء، دوى انفجارات، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام اوكرانية، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الانفجارات.

ودوى انفجاران، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة كريفوي روج بمنطقة دنيبروبتروفسك الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما أعلنه رئيس بلدية كريفوي روج، ألكسندر فيلكول.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى وقوع انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وتصدت القوات الروسية، في وقت سابق، لـ7 هجمات في اتجاه دونيتسك،، وقال رئيس المكتب الصحفي لقوات «تجمع» الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، إن خسائر الجانب الأوكراني بلغت 210 جنديًا ودبابة واحدة ومدفعين من طراز «إم 777»، ومدفعين «دي 30»، ومدفعين هاوتزر بقاعدة 120 وقاعدة 82 و7 مركبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قال في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون عقد اجتماع في كييف قريبًا.