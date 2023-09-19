يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-9-2023، في البنوك المصرية هدوءا ملحوظا، منذ ختام تعاملات أمس الاثنين، ليبلغ سعر الدينار الكويتي الأعلى شراء 99.95 جنيه، فيما يصل الأقل بيعاً إلى 99.85 جنيه، وذلك بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 99.83 جنيه للشراء، و100.17 جنيه بيعًا.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 98.96 جينه للشراء، و99.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 99.85 جنيه للبيع، و99.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

- ويبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي 96.03 جينه شراء، و102.51 جينه بيعاً.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما يصل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، أما سعر البيع يبلغ 100.24 جنيه.