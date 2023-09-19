غلق موقع تنسيق الكليات 2023 اليوم.. «الحق سجل رغباتك»

مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إغلاق موقع تنسيق الكليات 2023، في السابعة مساء اليوم، لطلاب الشهادات الفنية، ينتهز الطلاب الفرصة الأخيرة لفتح الموقع لتسجيل أو تعديل الرغبات.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، رابط موقع تنسيق الكليات 2023، وكيفية تسجيل الرغبات، في إطار خدماتها التى تقدمها للطلاب وأولياء خلال تلك الفترة، منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة والشهادات الفنية، وحتى ظهور نتيجة التنسيق.

كيفية تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الكليات 2023

وتسجيل الرغبات متاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات» و«دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية»، على موقع تنسيق الكليات 2023، من هنا

دبلوم المدارس الفنية نظام 3 - 5 سنوات

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

- تحديد نوع المؤهل «صناعي - تجاري - زراعي» نظام 3 أو 5 سنوات.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- يدخل الطالب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على «نعم».‌

- على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- متاح للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل غلق باب التنسيق.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام «عامين بعد الثانوية»

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- تحديد نوع المؤهل ثم يدخل الطالب رقم الكود الخاص به.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على «الخطوة التالية».

- على الطالب الاحتفاظ برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت حتى غلق الموقع.

- متاح للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتحت باب تسجيل الرغبات في الرابع من سبتمبر الماضى، وجرى مد باب تسجيل الرغبات حتى اليوم بدلًا من الخميس الماضي.