استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد في أشمون بالمنوفية

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وخالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، وطارق سعد، وكيل المديرية، ويسري عمرو، مدير عام إدارة أشمون التعليمية، عدة مدارس في مركز أشمون، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي

وتأتي الجولة التفقدية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية بمركز أشمون.

وخلال الجولة تم متابعة استعدادات المدارس المختلفة على مستوى مركز أشمون للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية، والتأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، والتأكد من كافة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بكافة المدارس للاطمئنان من توافر شروط ومواصفات السلامة بها، ومتابعة تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على الصحة العامة لأبناءنا الطلاب، كما تم التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

توفير الدعم للارتقاء بمستوى العملية التعليمية

من جانبه، أكد رئيس مركز أشمون حرصه الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمركز أشمون.