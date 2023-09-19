لقاء خاص مع عايدة الأيوبي في «It’s Showtime» الليلة

تجري الإعلامية سمر نعيم لقاءً مع المطربة عايدة الأيوبي في حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «It's Showtime» على قناة «CBC»، في الحادية عشر والنصف مساءً.

تتحدث عايدة الأيوبي عن مسيرتها الفنية التي بدأت منذ تسعينيات القرن العشرين، مع طرح ألبومها الغنائي الأول وعنوانه «على بالي»، الذي حقق نجاحًا وشهرة كبيرين، لتتواصل حالة النجاح وتعلق الجمهور بأعمالها التالية ولفترة طويلة بعدها قبل أن تتوقف لفترة.

كواليس لقاء الفنانة عايدة الأيوبي في برنامج «It's Showtime»

اللقاء مع عايدة الأيوبي يتناول عددًا من الموضوعات، في مقدمتها أحدث أعمالها للسينما وهو فيلم «خمس جولات» وكواليس العمل فيه، كما يتضمن أيضًا نظرة عامة على مسيرتها الفنية منذ البداية وأثر التنقل بين مصر وألمانيا على هذه المسيرة.

ويعتبر فيلم «5 جولات» هو التجربة الثانية التي تظهر من خلالها عايدة الأيوبي على شاشة السينما بعد 32 عامًا من ظهورها الأول ضيف شرف في فيلم «حرب الفراولة» عام 1994، التي غنت «يا ورد على فل وياسمين».