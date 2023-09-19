المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما يتضمن بمعاقبة محكمة جنايات سوهاج «م. ع. ع» عامل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل بتهمة إحراز سلاح، بقسم جرجا بسوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم جرجا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع. وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.