أول عرض يقدم بـ«الباتيناج» في مصر.. اللمسات الأخيرة قبل إطلاق «ليلة»

تستعد فرقة مسرح الطفل المبدع، لانطلاق عرضهم المسرحي الذي يحمل عنوان «ليلة»، يعد أول عرض في مصر يقدم بالباتيناج، بعد قليل، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة.

اللمسات النهائية لعرض ليلة

وتعمل الدكتورة مروة مشهور، مديرة الفرقة ومخرجه العرض، على وضع اللمسات الأخيرة، والبروفه النهائية، استعداد لعرض المسرحية الذي رفع لافتة كامل العدد.

تفاصيل عرض «ليلة»

وعن العرض المسرحي «ليلة» الذي يعد الأول من نوعه في مصر، كشف الدكتورة مروة مشهور، في بيان، عن فكرة العرض والكواليس وصعوبات التدريبات، موضحة أن الفكرة بدأت منذ أن طلبت منها إحدى أولياء الأمور المشاركين في مسرح الطفل المبدع، بالتعاون ومشاركة أطفالها بإعادة أحد العروض السابقة لكن بالباتيناج، ومن هنا لمعت فكرة تقديم مسرح بالباتيناج.

وأكدت الدكتور مروة مشهور، أنها حاولت غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة في التدريب، ليستطيع الطفل تحمل ساعات التدريب المرهقة، وبالفعل بدأت ثقتهم في نفسهم تزداد وتحمسوا جدا للعرض.