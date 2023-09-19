رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكشف على 388 مواطنا ضمن قافلة طبية بعزبة الرحمة في الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
09:14 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
محافظة الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه، إن إدارات الحي نظمت قافلة طبية، في ضوء الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالظهير الريفي، وبإشراف نشوى علي مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة.

الكشف على 388 مواطنا

وأوضح «سحلول» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من القافلة الطبية، تقديم الخدمات والتوعية للمواطنين بعزبة الرحمة داخل المسجد الكبير، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والكشف على 388 مواطنا، وتقديم العلاج مجانا، بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، وحصر 48 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، كما تم حصر دارسين محو أمية بعدد 7 دارسين.

الترويج للمشروعات الصغيرة

أشار رئيس حي المنتزة أول، إلى أنه جانب القافلة الطبية والخدمات الملحقة بها، روج مسؤول مشروعك بالحي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة.

كما رصد مسؤول وحدة السكان، المشكلات وناقشها لتحسين المؤشرات السكانية، وجرى عقد عدد 2 ندوة توعوية للمواطنين.

اقرأ المزيد:

انطلاق قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان في حي المنتزة بالإسكندرية

حي المنتزة أول بالإسكندرية: تحصيل 39 ألف جنيه «غرامات» في حملات على الأسواق

محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزة أول واثنين آخرين للتحقيق

"كل يوم" يعرض فيديو لغرق مبنى حي المنتزة.. والمحافظ: ماسورة انفجرت
بقلم خالد غنيم