الكشف على 388 مواطنا ضمن قافلة طبية بعزبة الرحمة في الإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه، إن إدارات الحي نظمت قافلة طبية، في ضوء الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالظهير الريفي، وبإشراف نشوى علي مدير عام مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة.

الكشف على 388 مواطنا

وأوضح «سحلول» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من القافلة الطبية، تقديم الخدمات والتوعية للمواطنين بعزبة الرحمة داخل المسجد الكبير، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والكشف على 388 مواطنا، وتقديم العلاج مجانا، بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، وحصر 48 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، كما تم حصر دارسين محو أمية بعدد 7 دارسين.

الترويج للمشروعات الصغيرة

أشار رئيس حي المنتزة أول، إلى أنه جانب القافلة الطبية والخدمات الملحقة بها، روج مسؤول مشروعك بالحي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة.

كما رصد مسؤول وحدة السكان، المشكلات وناقشها لتحسين المؤشرات السكانية، وجرى عقد عدد 2 ندوة توعوية للمواطنين.