استرجاع الأقارم المحذوفة بأسهل طريقة.. لو تليفونك اتسرق أو غيرته

أرقام الهواتف وسيلة اتصال مهمة بين الأشخاص، في حال تعرض الهواتف لأي مشكلة ينتج عنها حذف أو ضياع أرقام الهواتف، تسبب في حيرة للشخص مالك الهات، وتدفعه لمعرفة طرق استرجاع الأرقام المحذوفة من الهواتف، لا يما مع تغير الهواتف أو التعرض لمشكلة.

طرق استرجاع الأقارم المحذوفة من الهواتف

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طرق استرجاع الأقارم المحذوفة من الهواتف، بطرق وخطوات بسيطة عبر «جوجل درايف» وتطبيق «فيس بوك».

ويستطيع موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«جوجل درايف» حل مشكلة الأرقام المحذوفة، حيث يطلب «فيس بوك» من المستخدم عند إنشاء حساب جديد إمكانية الحصول على نسخة من جهات الاتصال، ما يجعله يحتفظ بكل الأرقام المحذوفة حتى بعد إعادة ضبط المصنع على الهاتف أو شراء هاتف جديد، كما يتم تفعيل خاصية النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة والتي يتم تفعليها بمجرد تشغيل هاتف ذكي جديد حيث يطلب من المستخدم إدخال بريد إلكتروني لتفعيل خدمات الهاتف.

استرجاع الأرقام المحذوفة عن طريق فيس بوك

ويمكن استرجاع الأرقام المحذوفة عبر «فيس بوك» في وقت بسيط وبخطوة واحدة فقط عبر فيس بوك، حيث يتيح تطبيق «فيس بوك» على الهواتف الذكية إمكانية استعادة الأرقام المخزنة على الهاتف حتى بعد حذفها أو ضياعها، ويمكن هذا من خلال الدخول على اللينك الموقع من هنـــا.

وبمجرد الدخول على الرابط ستظهر جهات الاتصال التي تم تخزينها على الهاتف بنفس الاسم المحفوظة به قبل الحذف وآخر رقمين وبالضغط عليهما سيظهر الرقم كاملا.

خطوات استرجاع الأرقام المحذوفة من جوجل دريف

كما يمكن استرجاع الأرقام المحذوفة من خلال النسخ الاحتياطي للهاتف عبر جوجل درايف المقدمة من جوجل بلاي ولاستعادة الأرقام وفق موقع الدعم الفني للجوجل في تلك الحالة، باتباع الخطوات التالية:

- فتح الإعدادات على الهاتفك.

- اختيار Google.

- الضغط على الإعداد والاستعادة.

- انقر على استعادة جهات الاتصال.

في حال كان لديك حسابات متعددة على Google، يتم الضغط على من الحساب لاختيار الحساب الذي تريد استعادة جهات الاتصال منه.