دول العالم تستنفر ضد الفيروسات بتوجيه المواطنين بالحصول على اللقاحات

مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف وبداية نسمات البرد وتقلبات الطقس، وجهت معظم دول العالم ومن بينها مصر المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية لتفادي التعرض لنزلات البرد خاصة مع انتشار الفيروسات بصورة كبيرة في هذا الوقت من العام، والحصول على اللقاحات، وخاصة لقاحا لأنفلونزا الموسمية.

الولايات المتحدة توفر اللقاحات للمواطنين وتوجههم للحصول عليها

ومن جانبها تستعد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة لفيروس الأنفلونزا المنتشر بالآونة الأخيرة، وSARS- CoV- 2، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) تحسبا لزيادة انتشارهم في الخريف والشتاء القادم، مشددة على أهمية اللقاحات التي يمكنها أن توفر الحماية المنقذة للحياة ضد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية الثلاثة، وفقا لموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بهذه اللقاحات لكبار السن خاصة، كونهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب هذه الأمراض، كما يلعب الأطباء دورا حيويا في ضمان حماية كبار السن لأنفسهم من خلال تشجيعهم على البقاء على اطلاع دائم بلقاحات الأنفلونزا وكوفيد - 19 والفيروس المخلوي التنفسي.

تسهيل تطعيم كبار السن

وسيقدم مقدمو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تحديثات حول أحدث التوصيات والاعتبارات السريرية لإدارة لقاحات الأنفلونزا وCOVID- 19 وRSV للبالغين من العمر 60 عاما فما فوق ومناقشة الموارد واستراتيجيات الاتصال التي قد تساعد في تسهيل تطعيم كبار السن.

كندا تطرح لقاحات كوفيد - 19 والإنفلونزا في أكتوبر

أعلنت مقاطعة مانيتوبا بكندا عن أنه من المتوقع أن تصبح لقاحات جديدة لكوفيد - 19 في مانيتوبا متاحة في الأسابيع المقبلة، وقالت المقاطعة في بيان صحفي، إن عامة الناس يجب أن يكونوا قادرين على تلقي لقاحات كوفيد - 19 الجديدة بحلول أوائل ومنتصف أكتوبر، وأنه سيتم إعطاء التطعيمات الأولى للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في دور الرعاية الشخصية، والأشخاص في المستشفيات، ومجتمعات الأمم الأولى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بحسب ما ذكرت شبكة تلفزيون «CTV News» الكندية.

كندا: لقاحات محدثة لتوفير حماية أفضل ضد متحور XBB. 1.5

وكتبت مقاطعة مانيتوبا الكندية في بيان صحفي أن اللقاحات المحدثة ستكون متاحة هذا الخريف، وقد تمت صياغتها لتوفير حماية أفضل ضد XBB. 1.5، وهو متحور جديد من متحورات أوميكرون حتى الآن، وكانت وزارة الصحة الكندية قد أعلنت موافقتها على لقاح موديرنا المحدث للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فما فوق، وتقوم بمراجعة لقاحات فايزر ونوفافاكس المحدثة، وفقا لشبكة تلفزيون «CTV News» الكندية.

كندا توجه المواطنين بالحصول على اللقاح المحدث بداية من عمر 6 شهور

ويوصي البيان أيضا جميع الأشخاص الذين تم تحصينهم سابقا ضد فيروس كورونا (COVID- 19) والذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وما فوق، بالحصول على لقاح محدث هذا الخريف، مشددا على ضرورة إعطائه بعد ستة أشهر من آخر جرعة أو إصابة للشخص، أيهما أقرب، وفقا للتلفزيون الكندي.

وجاء في البيان الصحفي لمقاطعة مانيتوبا الكندية بضرورة الحصول على لقاح كوفيد-19 لأي شخص لم يتم تحصينه سابقًا، وأن لقاح الأنفلونزا سيكون متاحًا أيضًا هذا الخريف، وسيتم تشجيع الناس على التحصين ضد الأنفلونزا أيضًا، وفقا لشبكة تلفزيون «CTV News» الكندية.

وأشارت المقاطعة إلى أنه سيتم تذكير المواكني بكندا بأن موسم فيروسات الجهاز التنفسي من المتوقع أن يفرض متطلبات على نظام الرعاية الصحية لأن كوفيد-19 والأنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة ومهددة للحياة لبعض الناس، بحسب ما ذكر التلفزيون الكندي، لافتًا إلى أن التخطيط للطوارئ مستمر في حالة وجود تهديد صحي متزايد بشكل كبير من متغير أو عامل ممرض جديد.