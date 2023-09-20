«حياة كريمة»: إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة أهالي كوم أمبو

عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء العديد من المشروعات التنموية في قرى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والتي شملت القطاعات المختلفة، ما يساهم في التخفيف عن الأهالي الأولى بالرعاية ودعمهم وتنمية القرى الفقيرة.

إنشاء مراكز حكومية تكنولوجية

وأوضحت المبادرة الرئاسية في بيان صدر عنها، أنه في قرية الكفور بمركز كوم أمبو، أنشأت المبادرة الرئاسية مجمع خدمات حكومية، وصلت نسبة تنفيذه إلى 100%، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء المجمع التكنولوجي الخدمي في القرية، ووصل عدد المراكز التكنولوجية في كوم أمبو إلى 9 مراكز في 9 قرى مختلفة، وهي:

- قرية المنشية

- قرية العباسية

- قرية سلوا

- قرية حجازة

- قرية إقليت

- قرية الكاجوج

- قرية كفور كوم أمبو

- قرية فارس

- قريمة العتمور قبلي

منشآت رياضية وكابلات كهرباء

أما عن المنشآت الرياضية في المركز، شهدت طفرة غير مسبوقة بسبب مشروعات حياة كريمة في هذا القطاع، إذ عملت المبادرة على إحلال وتجديد مركز شباب الكفور ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%، بالإضافة إلى تطوير الملاعب.

وفي إطار توفير الخدمات للمواطن، عملت حياة كريمة على إنشاء مجمعات زراعية، وأيضا مشروعات لمد خطوط وكابلات الكهرباء من أجل خدمة محطة رفع الرغامة شرق، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة رفع الكفور الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70%.