جولات تفتيشية ومناورات حريق وطوارئ بمينائي الزيتيات وبور توفيق

تفقدت لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالمواني المصرية برئاسة قطاع النقل البحري وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة على مدار يومين مينائي الزيتيات وبورتوفيق للتأكد من التنفيذ الدقيق للتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بالمواني المصرية.

وفق تقرير رسمي لهيئة مواني البحر الأحمر، نفذت اللجنة جولات ميدانية للتفتيش على كل المخازن والمستودعات والساحات والأرصفة والشركات بالمواني للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها كما تناول المرور التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على كافة الجهات العاملة بالميناء والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار.

مناورة حريق على إحدى القاطرات البحرية

كما تم تنفيذ مناورة حريق على إحدى القاطرات البحرية حيث بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات إطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

وعلى الفور تتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالي ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.

كما تم تنفيذ مناورة وهمية لمكافحة تلوث بترولي وذلك لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.

حصر شامل ودقيق لكافة البضائع

واستعرض اللواء أحمد صفار نائب رئيس الهيئة تقريرا تفصيليا مصورا للوضع السابق ومراحل التنفيذ والوضع الحالي للمخازن والمستودعات والإنجاز الذى تحقق نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات العاملة بالميناء «جمارك - أمن المواني - صادرات وواردات - الدفاع المدني».

وأشار اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، إلى تشكيل لجان فى كل ميناء من جميع أعضاء المجتمع المينائي للمرور على جميع المستودعات والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء وتم وضع خطة عاجلة للتخلص من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى أثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من المواني.