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5 خطوات للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني (انفوجراف)

كتب:

يارا أشرف
07:11 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نشرت وزارة الداخلية طرق التعامل مع الابتزاز الإلكتروني من خلال 5 خطوات دونتها في انفوجراف للتسهيل على المواطنين.

خطوات التعامل مع الابتزاز الإلكتروني

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/

2- استخدام الخط الساخن (108) يعمل على مدار 24 ساعة.

3- الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.

4- بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بمحضر رسمي.

5- تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز.

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بقلم يارا أشرف