5 خطوات للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني (انفوجراف)
كتب:
يارا أشرف
07:11 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية
نشرت وزارة الداخلية طرق التعامل مع الابتزاز الإلكتروني من خلال 5 خطوات دونتها في انفوجراف للتسهيل على المواطنين.
خطوات التعامل مع الابتزاز الإلكتروني
1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/
2- استخدام الخط الساخن (108) يعمل على مدار 24 ساعة.
3- الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.
4- بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بمحضر رسمي.
5- تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز.