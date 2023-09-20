ختام فعاليات الدورة التدريبية لمسؤولي الصحة المدرسية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن اختتام فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض ومسؤولي الصحة المدرسية للارتقاء بصحة الطلاب بالمدارس، ونشر الوعي الصحي بين المجتمع المدرسي، وخلق بيئة صحية آمنة، خالية من الأمراض وتفعيل المحتوى العلمي للمدارس المعززة للصحة.

عمل فعاليات الدورة التدريبية لمسؤولي الصحة بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له أنه جرى عمل ختام فعاليات الدورة التدريبية لمسؤولي الصحة المدرسية بالوحدات تنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية، بضرورة تضافر الجهود والعمل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

مشاركة 700 طبيب في التدريب

وأوضح «مكين»، أن الدورة استمرت في الفترة من 30 أغسطس حتى 19 سبتمبر بمشاركة نحو 700 طبيب، وممرضة من فرق السن المدرسي بمختلف الوحدات، حيث تضمنت تعزيز صحة الطلاب من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة، و البيئة الخارجية المحيطة بها.

وأكد استكمال تدريب باقي الممرضات المشرفات على المدارس بالوحدات الصحية بمعرفة مسؤولي السن المدرسي بالإدارات.