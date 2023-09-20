مصرع طالب إثر سقوطه من أعلى مصنع بالدقهلية

لقي طالب مصرعه نتيجة سقوطه من علو داخل مصنع في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي من أجل إسعافه إلا أنه توفي.

مصرع طالب بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطار من مأمور مركز المطرية، يفيد بمصرع طالب نتيجة سقوطه من أعلى مصنع في مدينة المطرية.

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث وبالفحص تبين مصرع يوسف أكرم عبيد من المطرية يبلغ من السن 14 عاما، وجرى نقله إلى المستشفى لإجراء أشعة مقطعية على المخ والصدر والظهر واليدين، لكنه فارق الحياة.