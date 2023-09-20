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أستاذ طب سلوكي: مشاهد الحروب والكوارث الطبيعية تترك خدوشا في خلايا مخ الطفل

كتب:

أحمد شوقي
07:27 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي

الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي

قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي، إن أشد المواقف التي يمر بها الأطفال على الإطلاق، هي إما كارثة طبيعية أو أعمال عنف مثل الحروب، أو مقتل أحد الوالدين أمام عينيه.

الطفل يختزن بداخلة طاقة هائلة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الطفل في هذه الحالة، يخزن بداخله طاقة هائلة من الشحنات العنيفة، قد تنفجر في هيئة عنف تجاه البيئة المحيطة، أو تختزن على هيئة حزن وألم وخوف من المستقبل.

ولفت إلى أن المشاهد التي وقعت في المغرب وليبيا، وطبعا في الحرب الدائرة في السودان، تكون لدى الطفل اضطرابات نفسية يجب تخريجها، في هيئة رسومات أو فضفة في حديث، ويتم تحليل هذا المنتج، وبدء رحلة علاج وتأهيل لهؤلاء الأطفال.

الإصابات بعضها غير قابل للعلاج

وأوضح أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف، حتى لو مجرد عنف منزلي، يحدث عندهم خدوش في جدار خلايا المخ، وهذه الإصابات قد يكون بعضها غير قابل للعلاج إطلاق، مع تزايد إطلاق الإشارات الكهربية من مخ الأطفال في ما يشبه الصرع نتيجة تعرضه لهذا العنف.

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