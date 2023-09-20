«الحياة حلوة» يفتتح فعالياته بتكريم 4 شخصيات وعروض فنية دولية بالأوبرا

تُطلق مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، التى تحمل عنوان «الحياة حلوة»، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك مساء الجمعة 22 سبتمبر بالأوبرا.

يخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده، ويقدمه الإعلامى شريف نور الدين، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً، بساحة الأوبرا الخارجية، حيث تقدم عدد من الفرق الدولية عروضا فنية متنوعة هى الشمس الذهبية (الجزائر)، الفلكورية (سوريا)، فيزوالزى (زيمبابوى)، مجموعة الجداوي، (المغرب)، التراثية (اليمن)، بانين (الكاميرون)، فريق إيقاع جمعية إدفانس (مصر).

وفى السابعة والنصف مساء يشهد المسرح الكبير مراسم الافتتاح وتستهل بالسلام الوطنى، يليه فيلم عن فعاليات الملتقى المتنوعة، ثم كلمة رئيس الملتقي سهير عبد القادر، بعدها يصعد اعضاء لجان تحكيم الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، الإستعراض والموسيقي والغناء، السينما والمسرح الى خشبة المسرح.

ويجري تكريم 4 شخصيات ساهمت فى دعم ومساندة ذوى الهمم هم الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى مسلسل ابن حلال، الباحث مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الطفل الهندى راجا أحد نماذج التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة.

يعقب ذلك عدد من الفقرات الفنية وتشمل أغنية «شكرا» للفنانة صفاء أبو السعود كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة خالد عمار، تامر نبيل، أميرة سعيد، استعراضات الدكتورة عائشة فؤاد - محمد عبد العزيز، اسكتش «الحياة حلوة» بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز.

يليه لوحات استعراضية لفرق احمد راجا «الهند»، الفالوجا «فلسطين»، ليوبرد «الكونغو الديموقراطية»، بالية انديجو «روسيا»، مالي جورزوياسكي «بولندا»، رانرانجا «سريلانكا»، المعنية أسومي «اليابان» بمشاركة فيفيان انطون وجنا خالد من مؤسسة اولادنا، جينجديزن «الصين»، عزيمتنا «الاردن»، الفنون التونسية ، فريق سفارة بيلاروسيا.

ويختتم الحفل باغنية مع البلد دي للفنان الكبير هاني شاكر من كلمات الشاعر أمير طعيمة والحان الموسيقار عزيز الشافعي بمشاركة فيفيان انطون، جني خالد، خالد عمار واميرة سعيد، يليها اغنية La Vie Est Belle للفنانة صفاء ابو السعود والفنان محمد عادل من كلمات الشاعر عبد الله حسن والحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة كريستينا كرم، ولاء حمدى، لبني يحيي، إستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

جدير بالذكر ان الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا» تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية واجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.