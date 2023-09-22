المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات.. بينها صورة عقد الإيجار

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية عدة خدمات للمشتركين، بينها إجراءات لتوصيل المياه إلى العقارات العمارة.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات المستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة جميع السكان.

ما هي المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات؟

1- تقديم صورة عقود الإيجار الخاصة بجميع السكان.

2- تقديم إيصال كهرباء حديث.

3- شرط وجود أحد السكان للتوقيع على العقد.

4- أخذ القرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

أنواع عدادات المياه

تنقسم العدادات إلى 3 أنواع:

1- العدادت ميكانيكية.

2- العدادت الذكية.

3- العدادت إلكترونية مسبقة الدفع، ويجري استخدامها لقياس كميات الاستهلاك.