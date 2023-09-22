تاريخ رقصة العرضة السعودية.. أداها كريستيانو رونالدو وماني بالسيوف

إطلالة مميزة ظهر بها ثنائي فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، أثناء الاحتفال باليوم الوطني للملكة، إذ ظهرا مرتدين الزي السعودي ويؤديان رقصة العرضة السعودية، وهي الرقصة الشعبية الأشهر بالمملكة، ليزداد السؤال عن هذه الرقصة السعودية وتاريخها وطريقة تأديتها.

رونالدو وماني يحتفلان باليوم الوطني للسعودية

نشر نادي النصر السعودي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مقطع فيديو، احتفالًا بذكرى اليوم الوطني للسعودية، وظهر خلال مقطع الفيديو الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وهما يرتديان البشت السعودي، ويؤديان رقصة العرضة السعودية ممسكين بالسيوف، وابتسامة كبيرة تظهر على وجهيهما.

رقصة العرضة السعودية

وفقًا لِما ورد في «BBC»، فإن العرضة السعودية، رقصة شعبية تقليدية تُؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة، كما أنها رقصة حربية تقليدية تُؤدَّى تعبيرًا عن الفرح والنصر.

وتعتبر العرضة من أقدم الرقصات السعودية، بل يعود تاريخها إلى قرون عديدة، إذ كانت قديمًا تُؤدَّى في المعارك والحروب لرفع الروح المعنوية للمحاربين، وحثهم على مقاتلة الأعداء بكل فخر وعزة وشجاعة.

أشهر الرقصات السعودية

ولأنها تعتبر أشهر الرقصات السعودية وأعرقها، فهي تُؤدَّى في المناسبات السعيدة والاحتفالات القومية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني السعودي، كما حدث وشارك بها ثناني فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

طريقة تأدية رقصة العرضة السعودية

وحول طريقة تأدية رقصة العرضة السعودية، فهي تؤدي من قِبل مجموعة من الرجال يرتدون الدشداشة «الجلباب» السعودية والشماغ والعقال، أو يرتدون البشت السعودي، ويحملون في أيديهم السيوف أو الرماح ومن ثم يتحركون في صفوف متتالية على إيقاع الطبول والأصوات، وعلى وجوههم علامات الفرح والقوة.

ولقِدم رقصة العرضة السعودية وعراقتها الشديدة، تم إدراجها عام 2015 في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو؛ إذ أنها تعتبر ضمن التراث الشعبي للمملكة وتعبر عن ثقافتها وتاريخها.